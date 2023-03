Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 Marzo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Weekend è alle porte e sono tanti gli eventi e le iniziative a cui partecipare per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. A tal proposito, Roma potrebbe fare al caso di molte persone che ancora non hanno deciso cosa fare sabato 18 Marzo e domenica 19 Marzo. La Capitale non smette mai di stupire i Romani e tutti coloro che si apprestano a visitarla in ogni periodo dell’anno. Scopriamo quali sono gli appuntamenti da non perdere. LEGGI ANCHE:–Cambio dell’ora, si torna all’ora legale: ecco quando spostare le lancette Weekend a Roma a Marzo: cosa fare? 5 appuntamenti da non perdere Per sabato 18 Marzo e ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilè alle porte e sono tanti glie le iniziative a cui partecipare per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. A tal proposito,potrebbe fare al caso di molte persone che ancora non hanno deciso cosa fare1819. La Capitale non smette mai di stupire ini e tutti coloro che si apprestano a visitarla in ogni periodo dell’anno. Scopriamo quali sono gli appuntamenti da non. LEGGI ANCHE:–Cambio dell’ora, si torna all’ora legale: ecco quando spostare le lancette: cosa fare? 5 appuntamenti da nonPer18e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilatoscuro3 : RT @iheartpaolo: Il weekend prossimo sono a ROMA con delle amiche e volevamo passare una serata divertente magari dove si cena e si balla.… - djamantvi : @AndreaInApnea Peccato un weekend a Roma fa sempre piacere. Buon lavoro però! - LazioEventi : Ti aspettiamo al RagusaOff, in via Tuscolana 179, per portarvi in Irlanda nel weekend più importante della tradizio… - iheartpaolo : Il weekend prossimo sono a ROMA con delle amiche e volevamo passare una serata divertente magari dove si cena e si… - masterisgodIT : RT @alpha_couple__: Ecco il coglione che ha pagato il nostro weekend. Non potendo essere sempre presente ci ha dato la sua carta. L’adrena… -