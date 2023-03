WEC, FP3 1000 Miles of Sebring: Toyota e Ferrari restano davanti (Di giovedì 16 marzo 2023) Giro veloce ed impatto contro le barriere nella medesima sessione per la Toyota #7, leader della graduatoria generale al termine della FP3 della 1000 Miles of Sebring valida per il FIA World Endurance Championship. Il nipponico Kamui Kobayashi ha siglato il best lap in 1.45.783, l’argentino José Maria Lopez è finito contro le barriere della curva 17 negli ultimi minuti d’azione. L’auto giapponese ha stabilito in ogni caso la prestazione più veloce della FP3 precedendo di oltre sei decimi la GR010 Hybrid #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. Le vetture che hanno dominato le ultime annate del Mondiale Endurance si candidano per la prima fila, Ferrari si conferma nella Top5 con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Giro veloce ed impatto contro le barriere nella medesima sessione per la#7, leader della graduatoria generale al termine della FP3 dellaofvalida per il FIA World Endurance Championship. Il nipponico Kamui Kobayashi ha siglato il best lap in 1.45.783, l’argentino José Maria Lopez è finito contro le barriere della curva 17 negli ultimi minuti d’azione. L’auto giapponese ha stabilito in ogni caso la prestazione più veloce della FP3 precedendo di oltre sei decimi la GR010 Hybrid #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. Le vetture che hanno dominato le ultime annate del Mondiale Endurance si candidano per la prima fila,si conferma nella Top5 con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51, ...

