“Vuole tornare in Italia”: Juventus, la rivelazione sull’ex spiazza tutti (Di giovedì 16 marzo 2023) Juventus, occhio alla rivelazione sull’ex bianconero che spiazza e sorprende tutti i tifosi. Le sue parole sono chiare: “Vuole tornare in Italia…” Ripartire, nonostante le penalizzazioni e gli incidenti di percorso. L’obiettivo della Juventus è chiaro, anche se è difficile immaginare cosa succederà a cavallo tra il terreno di gioco e le aule di un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 marzo 2023), occhio allabianconero chee sorprendei tifosi. Le sue parole sono chiare: “in…” Ripartire, nonostante le penalizzazioni e gli incidenti di percorso. L’obiettivo dellaè chiaro, anche se è difficile immaginare cosa succederà a cavallo tra il terreno di gioco e le aule di un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Marco Barzaghi: “Inter, anche Perisic vuole tornare. Lui e Hakimi hanno confidato che…” - Emanuel11866909 : @PaPaganini Lo immagino, sbaglio se ti dico che qualche invidioso vuole tornare in #Rai e prendere il posto di qual… - JulzOa : Non è che lo stiamo facendo giocare per convincerlo a rimanere? È palese che vuole tornare al Real. - luigi_misuraca : RT @hortominnesota: Pronostico sessione estiva Juve: -Prime voci:esonero allegri -Possibili sostituti: Zidane,conte. -' Dybala può tornare… - RRock_R6 : @GonzaInterista @marifcinter Non devi ragionarla così, mandi via uno di 30 anni che dovrai rinnovare a peso d’oro e… -