Volley | Qualificazioni Olimpiadi 2024 | possibili avversarie dell’Italia e fasce del sorteggio Programma e orario

(Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 17 marzo (ore 13.00) andrà in scena ildei gironi dialledi Parigiper quanto riguarda ilmaschile e femminile. I tre tornei femminili si giocheranno in Cina, Giappone e Polonia dal 16 al 24 settembre 2023; i tre tornei maschili si disputeranno in Brasile, Cina e Giappone dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. A ogni torneo prenderanno parte otto squadre, le prime due classificate si qualificheranno ai Giochi (sono dunque in palio un totale di sei pass per sesso). Ricordiamo che la Francia è già ammessa con entrambi le Nazionali in qualità di Paese ospitanti, gli ultimi cinque posti saranno assegnati tramite il ranking FIVB dopo la Nations League(con la condizione che ai Giochi siano rappresentati tutti i Continenti). L’Italia ...

