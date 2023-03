Volley, Modena è in finale di CEV Cup! Superato il Belchatow di Lanza ed Atanasijevic (Di giovedì 16 marzo 2023) La Valsa Group Modena è in finale di CEV Cup di Volley maschile 2022/23. Dopo aver compiuto un importante primo passo nel match d’andata vinto 3-1, Modena vince anche il ritorno contro il PGE Skra Belchatow, con il punteggio di 3-2 (25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 16-14). I “canarini” andranno così a caccia del 14° trofeo internazionale, in un atto conclusivo che li vedrà impegnati contro il Knack Roeselaere, squadra belga che ha battuto Piacenza in semifinale. I polacchi, guidati in panchina da Andrea Gardini. hanno iniziato subito con le marce altissime, trascinati alla vittoria di un primo set che mette paura ad una Modena ci mettono un po’ a carburare. Reazione rabbiosa degli emiliani nel secondo parziale che sembra poter “rimettere le cose a posto”. Proprio nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) La Valsa Groupè indi CEV Cup dimaschile 2022/23. Dopo aver compiuto un importante primo passo nel match d’andata vinto 3-1,vince anche il ritorno contro il PGE Skra, con il punteggio di 3-2 (25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 16-14). I “canarini” andranno così a caccia del 14° trofeo internazionale, in un atto conclusivo che li vedrà impegnati contro il Knack Roeselaere, squadra belga che ha battuto Piacenza in semi. I polacchi, guidati in panchina da Andrea Gardini. hanno iniziato subito con le marce altissime, trascinati alla vittoria di un primo set che mette paura ad unaci mettono un po’ a carburare. Reazione rabbiosa degli emiliani nel secondo parziale che sembra poter “rimettere le cose a posto”. Proprio nel ...

