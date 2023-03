Volley femminile | Conegliano travolta 3-0 dal Fenerbahce! Brutto scivolone in Champions League | serve la rimonta

(Di giovedì 16 marzo 2023)ha rimediato una sonora scoppola nella2022-2023 di, crollando malamente nell’andata dei quarti di finale sul campo dello scatenato Fenerbahce Istanbul. La compagine turca, allenata dal mago Zoran Terzic e in stagione già capace di alzare al cielo la Supercoppa Nazionale (battendo il VakifBank Istanbul di Paola Egonu nell’atto conclusivo), si è imposta con uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-17; 25-19) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu. Le Campionesse del Mondo partivano con i favori del pronostico, ma con la consapevolezza che si sarebbero trovate di fronte uno degli avversari più insidiosi in circolazione a livello continentale. Le padrone di casa hanno preso il controllo delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set, mentre le ...

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Conegliano, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League di volley femminile 2022-2023.Carraro Imoco Conegliano, partita valida per l’andata degli quarti di finale di Champions League volley femminile 2022/23. Una pesante sconfitta per le venete, che mette Conegliano in una ...