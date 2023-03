Volley, Civitanova sfiora il ribaltone e crolla sul più bello: addio semifinale di Champions League, Ankara vince al golden set (Di giovedì 16 marzo 2023) Il sogno di Civitanova si è spento proprio sul più bello, a un passo dalla grande rimonta che sarebbe valsa la qualificazione alle semifinali della Champions League 2022-2023 di Volley maschile. La Lube aveva perso l’andata dei quarti di finale contro l’Halkbank Ankara, crollando per 3-1 nella tana dei turchi la scorsa settimana, e dunque doveva vincere la sfida di ritorno per 3-0 o 3-1 e aggiudicarsi anche il golden set di spareggio per accedere al turno successivo. I Campioni d’Italia hanno vinto di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum per 3-1 (31-29; 25-20; 23-25; 25-20) e nel decisivo set risolutore si sono trovati sul 12-12, salvo subire tre punti consecutivi e dire addio alla massima competizione ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Il sogno disi è spento proprio sul più, a un passo dalla grande rimonta che sarebbe valsa la qualificazione alle semifinali della2022-2023 dimaschile. La Lube aveva perso l’andata dei quarti di finale contro l’Halkbankndo per 3-1 nella tana dei turchi la scorsa settimana, e dunque dovevare la sfida di ritorno per 3-0 o 3-1 e aggiudicarsi anche ilset di spareggio per accedere al turno successivo. I Campioni d’Italia hanno vinto di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum per 3-1 (31-29; 25-20; 23-25; 25-20) e nel decisivo set risolutore si sono trovati sul 12-12, salvo subire tre punti consecutivi e direalla massima competizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Volley, Civitanova sfiora il ribaltone e crolla sul più bello: addio semifinale di Champions League, Ankara vince a… - CronacheMc : VOLLEY - I biancorossi battono 3-1 l'Halkbank che però aveva vinto con lo stesso punteggio all'andata dei quarti in… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Halkbank Ankara 2-1 Champions League volley 2023 in DIRETTA: i turchi accorciano le distanze 23-25… - RadioIncontroPs : ?? Trasferta complicata per la @montesivolley che sabato, alle ore 21:00, affronterà la Lube Civitanova in trasferta… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: De Giorgi: '#Champions, Certezza Perugia, Trento e Civitanova, rimonta possibile' #volley -