Voglio anch’io l’immunità diplomatica da ultras | libertà di devastazione in nome del sacro pallone

(Di giovedì 16 marzo 2023) Sulle carte d’identità d’un tempo, quelle sgualcite nel portafogli, c’era indicata la professione. Per molti era “operaio” di default, pure se zappavi la terra. Era un biglietto da visita per i posti di blocco: il carabiniere, all’atto di squadrarti, veniva facilitato nell’assecondare il suo pregiudizio. “Ah, fa il giornalista… scenda un po'”. Giornalista non suona mai bene, ai posti di blocco. Oggi, ancora usasse, ci autocertificheremmo “ultrà”. “Tifoso” no, troppo soft. Al tifoso semplice non viene garantita per Costituzione ufficiosa la liberta d’azione, l’impunità che essereinvece assicura. “Ah, ultrà? E dov’è domiciliato?” “In zona franca” “Prego, può andare. Vuole che la scortiamo? Che le chiamiamo un bus di linea a sua completa disposizione?” Dopo le devastazioni di ieri, l’immancabile processo a posteriori – di cui il capolavoro: la riunione del ...