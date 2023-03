"Vivo con Elly Schlein, il bagno...": rivelazione-bomba, chi è questa donna (Di giovedì 16 marzo 2023) Chiara Gribaudo è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha svelato un retroscena su Elly Schlein. “A Roma io e lei siamo coinquiline, fino a fine mese staremo insieme”, ha dichiarato la vicepresidente del Pd. “È una sistemazione condivisa ma temporanea - ha spiegato - come spesso capita ai parlamentari. Andremo via tutte e due, siamo insieme da ottobre o novembre in due stanze, un bagno e un cucinino”. “Ma tanto lei non c'è mai - ha aggiunto la Gribaudo - e anche io non ci sono spesso. La spesa? Nessuna delle due ha il tempo di farla. E ora? Vediamo, il problema è che abbiamo poco tempo per cercare casa. Come al solito ci arrangeremo”. Poi gli intervistatori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro le hanno chiesto se Vincenzo De Luca sia un possibile “cacicco”, citando le parole di Jasmine Cristallo. “Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Chiara Gribaudo è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha svelato un retroscena su. “A Roma io e lei siamo coinquiline, fino a fine mese staremo insieme”, ha dichiarato la vicepresidente del Pd. “È una sistemazione condivisa ma temporanea - ha spiegato - come spesso capita ai parlamentari. Andremo via tutte e due, siamo insieme da ottobre o novembre in due stanze, une un cucinino”. “Ma tanto lei non c'è mai - ha aggiunto la Gribaudo - e anche io non ci sono spesso. La spesa? Nessuna delle due ha il tempo di farla. E ora? Vediamo, il problema è che abbiamo poco tempo per cercare casa. Come al solito ci arrangeremo”. Poi gli intervistatori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro le hanno chiesto se Vincenzo De Luca sia un possibile “cacicco”, citando le parole di Jasmine Cristallo. “Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : 12 marzo sei nato mitico Nonno . Voglio Ricordati Felice, Libero al mare con il vento in poppa sei per me la refere… - chetempochefa : 'Vivo un sogno erotico La gioia del mio corpo è un atto magico Vivo un sogno erotico La gioia del mio corpo è un at… - Obsolete_LG : RT @cravattarossa: Case green. Ulteriore frattura. Vivo dove fa caldo, vivo in un borgo, la mia casa è un edificio storico del '700 equival… - Pamela12802355 : RT @antonio2_mi: @julietteduval0 Sei così giovane che mi piacerebbe avere con te un contatto dal vivo di una serata sessuale di appuntament… - Reemul64 : RT @Deborah07235629: Si sono triste perché sono taglia grande e nessuno mi vuole ?? mi chiamo Leonidas sono solo un cucciolo di 2 mesi incro… -