Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : In un potente editoriale sul @nytimes dopo la sua storica vittoria all'Oscar, l’attrice Michelle Yeoh reindirizza i… - FSaltato : @furioso_george @drGraziArcazzo Guagliù è un poveretto. Voleva il momento notorietà, lasciate perdere. Questa gente… - RuoteAmatoriali : La Milano – Torino ad Arvid De Kleijn, prima e storica vittoria di un olandese nella classica più antica del ciclis… - iNFLEYMSS : RT @TutelaMagliaNA: Vittoria storica. Finalmente approdiamo ai quarti, dopo anni di sorteggi sfortunati. Ennesima gioia regalataci da quest… - _____Raf____ : Storica vittoria del Napoli. Per la prima volta accede ai quarti di ginale di #ChampionLeague. Forza Napoli sempre! -

... gol Piotr Zielinski Marca commenta ladel Napoli sull'Eintracht in Champions League , con il passaggio ai quarti, impresaper il club di De Laurentiis, che non era mai riuscito ...... laal Rally di Sanremo e il titolo Costruttori conseguito da Alpine nel Campionato del Mondo Rally proprio nel 1973. Alpine A110 Sanremo 73 inseguita dalla versionedel 1973 OMAGGIO ...Non succedeva dal 25 aprile 2005 , quando all'indomani dellanel torneo di Barcellona, ...Djokovic ha schiantato Nadal L'uscita dalla top 10 però non sarà l'ultima fermata di una corsa,...

Vittoria storica della Primavera Femminile contro la Juventus US Sassuolo Calcio

Sette avversarie per il Napoli, che per la prima volta nella sua storia stacca il biglietto per questa fase della competizione dopo la vittoria della banda Spalletti nel doppio confronto con ...dopo la vittoria in trasferta per 2-0 all’andata, completa la missione qualificandosi in scioltezza ai quarti di finale. Gli azzurri arrivano tra le ‘last eight’ del torneo per la prima volta nella ...