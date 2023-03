Vittoria a Friburgo, Juventus ai quarti di Europa League (Di giovedì 16 marzo 2023) Friburgo (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Juventus si è qualificata per i quarti di finale dell'Europa League. I bianconeri hanno superato in trasferta il Friburgo per 2-0 bissando così la Vittoria per 1-0 ottenuta una settimana fa all'Allianz Stadium di Torino. Solo al 22? del primo tempo la prima occasione della serata e ad averla è stato il Friburgo. Da un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Gunter, è stato Ginter a staccare più alto di tutti di testa e a chiamare alla grande parata Szczesny quindi, sulla corta respinta, ci ha provato Gregoritsch che però non ha trovato la porta. Al 27? è stato invece Vlahovic a trovare il gol dopo una clamorosa traversa colpita da Bremer di testa su una punizione battuta da Kostic, ma la rete è stata annullata dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Lasi è qualificata per idi finale dell'. I bianconeri hanno superato in trasferta ilper 2-0 bissando così laper 1-0 ottenuta una settimana fa all'Allianz Stadium di Torino. Solo al 22? del primo tempo la prima occasione della serata e ad averla è stato il. Da un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Gunter, è stato Ginter a staccare più alto di tutti di testa e a chiamare alla grande parata Szczesny quindi, sulla corta respinta, ci ha provato Gregoritsch che però non ha trovato la porta. Al 27? è stato invece Vlahovic a trovare il gol dopo una clamorosa traversa colpita da Bremer di testa su una punizione battuta da Kostic, ma la rete è stata annullata dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vittoria a Friburgo, Juventus ai quarti di Europa League -… - Italpress : Vittoria a Friburgo, Juventus ai quarti di Europa League - NotizieJuventus : RT @lucacimini82: Vittoria della #Juventus contro il Friburgo. @1897_frank ce la racconta in poco più di un minuto. ?? E voi cosa ne pens… - lucacimini82 : Vittoria della #Juventus contro il Friburgo. @1897_frank ce la racconta in poco più di un minuto. ?? E voi cosa n… - sarobianconero : Vittoria tranquilla per la #Juventus in #Europaleague contro un #Friburgo quai mai pericoloso...#SFCJUV… -