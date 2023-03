Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Jeanne Covey (Di giovedì 16 marzo 2023) Il giorno 13 maggio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Jeanne Covey. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una delle situazioni più drammatiche della storia del programma. Jeanne odia la gente e pensa che tutti la guardino e ridano di lei; in più non appena arriva a Houston con la madre, quest’ultima si sente male e dev’essere ricoverata a sua volta. Ma non è tutto, c’è anche un’immane tragedia che attende dietro l’angolo… Vite al limite – Jeanne Covey Jeanne, la protagonista, ha 39 anni, vive a Big Sandy nel Texas, e all’inizio ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 16 marzo 2023) Il giorno 13 maggio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una delle situazioni più drammatiche delladel programma.odia la gente e pensa che tutti la guardino e ridano di lei; in più non appena arriva a Houston con la madre, quest’ultima si sente male e dev’essere ricoverata a sua volta. Ma non è tutto, c’è anche un’immane tragedia che attende dietro l’angolo…al, la protagonista, ha 39 anni, vive a Big Sandy nel Texas, e all’inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcullo02 : RT @Manuel97__: @marcullo02 Lobotka 170 cm per 68 kg (Fonte Wikipedia) Quindi pesando 74 kg non poteva giocare a calcio, manco stessimo pa… - Manuel97__ : @marcullo02 Lobotka 170 cm per 68 kg (Fonte Wikipedia) Quindi pesando 74 kg non poteva giocare a calcio, manco ste… - lizbohcheneso : @___anniii__ tutto ciò mentre guardavamo vite al limite perché una ha raccontato che è diventata così perché tutti… - samagobaol : idee per il nome: -16 anni e picchiata -vite portate al limite -i soliti ignoti (che mi disturbano mentre picchio l… - Elena89Friendf : @Dulafive Una puntata di vite al limite condita da intellettualismo non richiesto con una metafora Moby Dick balen… -