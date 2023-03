Visnadi: «Inter e Milan? Per entrambe il derby è il più abbordabile!» (Di giovedì 16 marzo 2023) Visnadi sostiene che Inter e Milan debbano tifare per il derby domani al sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Il giornalista, da Radio Radio – Lo Sport, vede la stracittadina come l’accoppiamento più favorevole per andare avanti. RISULTATO DA CONFERMARE – Gianni Visnadi commenta il fatto che tre italiane siano arrivate ai quarti di finale di Champions League: «Certamente non me l’aspettavo. Poi speriamo che domani a mezzogiorno il sorteggio ci dica bene come successo agli ottavi di finale, dove è andata bene. Rimane il risultato, poi credo che solo il Napoli abbia la possibilità di giocarsela. Milan e Inter per andare avanti hanno bisogno di nuovo di una mano: quella migliore continuo a pensare che sia il derby di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)sostiene chedebbano tifare per ildomani al sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Il giornalista, da Radio Radio – Lo Sport, vede la stracittadina come l’accoppiamento più favorevole per andare avanti. RISULTATO DA CONFERMARE – Giannicommenta il fatto che tre italiane siano arrivate ai quarti di finale di Champions League: «Certamente non me l’aspettavo. Poi speriamo che domani a mezzogiorno il sorteggio ci dica bene come successo agli ottavi di finale, dove è andata bene. Rimane il risultato, poi credo che solo il Napoli abbia la possibilità di giocarsela.per andare avanti hanno bisogno di nuovo di una mano: quella migliore continuo a pensare che sia ildi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Visnadi: «Inter e Milan? Per entrambe il derby è il più abbordabile!» - - GianniVisnadi : RT @RadioSportiva: «All'andata l'#Inter ha fatto gol quando loro sono rimasti in dieci e ha rischiato prima del vantaggio. Il #Porto ha già… - RadioSportiva : «All'andata l'#Inter ha fatto gol quando loro sono rimasti in dieci e ha rischiato prima del vantaggio. Il #Porto h… - infoitsport : Visnadi: «Inter, nessuna gioia a Porto. L’1-0 di San Siro poca cosa» - internewsit : Visnadi: «Inter, nessuna gioia a Porto. L'1-0 di San Siro poca cosa» - -