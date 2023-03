Virginia Mingoli, chi è la ragazza del duetto con Tananai in via del Corso: “Ho iniziato a tremare come una foglia” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Ho iniziato a tremare come una foglia, sembrava sai quei sogni che sembrano realtà però poi ti svegli e dici, stavo sognando”. Lo racconta così Virginia Mingoli, il suo incontro con Tananai. La ragazza è l’artista di strada che il 13 marzo stava cantando “Tango” in via del Corso quando proprio il cantante del brano sanremese (vedi a volte la vita…) è passato di lì e tac, eccolo unirsi a lei. Il Messaggero ha rintracciato Virginia, 20 anni, che ha raccontato: “La prendo come una pacca sulla spalla perché dopo tanti sacrifici… Io abito fuori Roma, quindi per venire qua prendo il treno, con la valigia”. E pensando ai Maneskin che proprio partendo da via del Corso sono partiti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Houna, sembrava sai quei sogni che sembrano realtà però poi ti svegli e dici, stavo sognando”. Lo racconta così, il suo incontro con. Laè l’artista di strada che il 13 marzo stava cantando “Tango” in via delquando proprio il cantante del brano sanremese (vedi a volte la vita…) è passato di lì e tac, eccolo unirsi a lei. Il Messaggero ha rintracciato, 20 anni, che ha raccontato: “La prendouna pacca sulla spalla perché dopo tanti sacrifici… Io abito fuori Roma, quindi per venire qua prendo il treno, con la valigia”. E pensando ai Maneskin che proprio partendo da via delsono partiti alla ...

