Violenza a Napoli, primi arresti dopo scontri tra tifoserie (Di giovedì 16 marzo 2023) Sette tifosi napoletani sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati prima e dopo la gara di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht. Napoli, primi arresti dopo scontri tra tifoserie e i tedeschi lasciano la città Quattro arresti, di cui uno in flagranza, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Vorrei far presente alle 'menti' presenti su Twitter che ai tifosi del #Napoli sono state vietate trasferte per set… - raffaellapaita : Inaccettabili immagini di violenza da #Napoli: solidarietà alle forze dell’ordine impegnate nel contenere la violen… - Antonio_Tajani : Tutta la mia solidarietà alle forze dell'ordine e alla città di #Napoli per questi gravi episodi di violenza. Il di… - DivinCodino1010 : RT @MariaC08220254: Condanno ogni tipo di violenza, ma dire che la colpa sia dei tifosi tedeschi, no... Gli ultras partenopei sono piombati… - snieps2nd90 : RT @TolliVincenzo: È vergognoso che centinaia di ultras atalantini siano arrivati a #Napoli per una partita in cui non c'entrano niente, so… -