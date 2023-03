Violento terremoto di magnitudo 7.1 in Nuova Zelanda (Di giovedì 16 marzo 2023) Un Violento terremoto di magnitudo 7,1 della scala Richter ha colpito giovedì mattina le isole Kermadec, a nord della Nuova Zelanda. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, si stima che il sisma sia avvenuto a una profondità di 10 km. Il Sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha dichiarato che non era previsto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Undi7,1 della scala Richter ha colpito giovedì mattina le isole Kermadec, a nord della. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, si stima che il sisma sia avvenuto a una profondità di 10 km. Il Sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha dichiarato che non era previsto ... TAG24.

Zaniolo, messaggio al Milan sul futuro: 'Non ne ho intenzione' Non va dimenticato infatti il momento tragico che sta attraversando il paese dopo il violento terremoto che ha scosso così tante regioni ed è costato decine di migliaia di vittime. Non lo ha ... UFFICIALE, gara rinviata: si recupera prima di Pasquetta La Lega Serie B deciderà la data del recupero del big match a seguito della decisione di posticipo, causa il violento terremoto che ha colpito l'UmbriaLo scorso venerdì la Prefettura di Perugia ha annunciato la decisione di rinviare la gara che si sarebbe dovuta disputare ieri tra l'omonima squadra del '... Accadrà il 12/06, terremoto 9.5: profezia viaggiatore del tempo Il 12 giugno, infatti, si aprirà una spaccatura nel terreno profonda cinque miglia (più di otto chilometri) causata da un violento terremoto . La magnitudo prevista è di 9.5 e le conseguenze saranno ... Terremoto oggi a Cesenatico, scossa di magnitudo 3: la Romagna torna a tremare Terremoto oggi a Cesena. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 6.34 nella zona di Cesenatico, nel Cesenate. Il sisma - si legge sul sito dell'Ingv - è avvenuto a una profondità di 27 ... Trema la Terra a Napoli, Foggia e in Bosnia Zurigo, 15 (ag) – Giovedì mattina alle 6,42 l'osservatorio sismologico di Zurigo ha registrato una violenta scossa di terremoto, il cui focolare deve essere situato a circa 700 km, probabilmente nella ...