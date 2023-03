Vini, liquori e champagne taroccati tra Napoli e Salerno: 12 persone nei guai (Di giovedì 16 marzo 2023) Adulterazione e contrabbando di prodotti alcolici, frode in commercio, ricettazione, autoriciclaggio: sono alcuni dei reati contestati a 12 persone colpite, questa mattina, da un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Napoli, su richiesta della Procura di Napoli Nord. Vini, liquori e champagne taroccati tra Napoli e Salerno: 12 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Adulterazione e contrabbando di prodotti alcolici, frode in commercio, ricettazione, autoriciclaggio: sono alcuni dei reati contestati a 12colpite, questa mattina, da un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di, su richiesta della Procura diNord.tra: 12 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

