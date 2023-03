Viminale, scatta l'allerta per la trasferta dei tifosi del Napoli a Torino (Di giovedì 16 marzo 2023) Fonti del ministero dell'Interno fanno sapere che i tifosi partenopei, al ritorno in trasferta domenica a Torino dopo il divieto di due mesi, saranno particolarmente monitorati Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Fonti del ministero dell'Interno fanno sapere che ipartenopei, al ritorno indomenica adopo il divieto di due mesi, saranno particolarmente monitorati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @TgrRaiCalabria: Naufragio, il Viminale dispone il trasferimento delle salme in Emilia e a Crotone scatta la protesta Domani il Consigli… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Naufragio, il Viminale dispone il trasferimento delle salme in Emilia e a Crotone scatta la protesta Domani il Consigli… - TgrRaiCalabria : Naufragio, il Viminale dispone il trasferimento delle salme in Emilia e a Crotone scatta la protesta Domani il Cons… -