VIDEO Napoli-Eintracht, il punto dalla Prefettura sugli incidenti (Di giovedì 16 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport – Napoli-Eintracht, il punto dalla Prefettura sugli incidenti. Napoli-Eintracht, le parole del quotidiano: “Riunione urgente del Comitato ordine e sicurezza in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport –, il, le parole del quotidiano: “Riunione urgente del Comitato ordine e sicurezza in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - myrtamerlino : Auto incendiate in centro, polizia in assetto antisommossa, lancio di oggetti, petardi e tafferugli. 600 tifosi ted… - dudanula : Come e possibile che Ieri in difesa della Città, sono dovuti venire gli Ultras Napoletani in sostegno delle forze d… - Giovape57 : RT @Arturo_Scotto: Queste immagini di Napoli sono gravissime. Le forze dell’ordine assaltate e i cittadini spaventati. Il Ministro #Pianted… -