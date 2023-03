(Di giovedì 16 marzo 2023)è ileditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formatocon una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus sul passaggio del turno delin Champions League– Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in. Ileditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Il focus di oggi è sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : Scandalo e pericolo al Do Dragao: queste le condizioni di tantissimi tifosi dell’#Inter, completamente ammassati, a… - SerieA : ???? @HenrikhMkh, ma dove l'hai messa?! ?? #InterLecce | @Inter - fcin1908it : Alfio Musmarra: 'Contatto tra l'#Inter e Antonio #Conte' - internewsit : VIDEO - L'Inter di Coppa spegne i gufi, Inzaghi respinge le critiche | Good Morning Interfans - - RikIranez : RT @Darmumas: Marotta quando l'Inter vince e quando l'Inter di Inzaghi perde: -

... come documenta unche gira in rete che mostra un agente in ...che gira in rete che mostra un agente in borghese recuperare'...surreale il fatto che martedì sera a centinaia di tifosi dell'...'impresa dell'al Dragao è iniziata quando la notte non era ancora scesa su Porto. Simone Inzaghi preparava la sfida da domenica mattina: ha analizzato il ko di La Spezia ale ha chiesto ...Dopo il Milan e, anche il Napoli raggiunge il club delle 8 squadre più forti d'Europa: gli uomini di Spalletti, già forti della vittoria per 2 a 0 all'andata, liquidano la pratica Eintracht Francoforte con un ...