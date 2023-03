Video | ‘La squadra giusta è passata il turno’ – Klopp sottotono quando il Liverpool esce dalla Champions League

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore del, Jurgen, era di umore insolitamente sommesso durante la sua intervista post-partita dopo che i Reds erano usciti, perdendo complessivamente 6-2 contro il Real Madrid. Noto per il suo fascino, la natura affabile e le interviste effervnti, il tedesco ha preso sul mento la sconfitta per 1-0 nella notte, citando il suo portiere, Alisson Becker, per alcune parate spettacolari. Altre Storie / Ultime notizie In effetti, se non fosse stato per i riflessi dello stopper brasiliano, la sconfitta al Santiago Bernabeu avrebbe potuto essere molto più umiliante di quanto non sia stata. “Laè andata avanti!” Un umile Jurgen ...