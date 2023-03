Video Gol Feyenoord - Shakhtar 7 - 1 | gli highlights

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ilvince per 7 - 1 contro loDonetsk e si qualifica per i quarti. In ...

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il Feyenoord vince per 7 - 1 contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica per i quarti. In ...Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina vince in casa del Sivasspor per 1 - 4 e si qualifica per i quarti. In ...Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, la Juve vince in casa del Friburgo per 0 - 2 e si qualifica per i quarti. InVlahovic ...

Video primo gol di Osimhen in Napoli-Eintracht 3-0 Gazzetta

Dopo lo spavento del 35esimo con il gol di Yesilyurt la Fiorentina scende in cattedra e spazza via il Sivasspor grazie alle reti di Cabral Milenkovic e Castrovilli, oltre all'autogol di Goutas. I ...Decisive le reti di Vlahovic su rigore e Chiesa nel recupero che consegnano alla loro squadra l'accesso ai quarti di finale di Europa League, per il serbo anche un gol annullato per fuorigioco nel ...