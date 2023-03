Video Gol Betis Siviglia - Manchester United 0 - 1 | Rashord Gli highlights

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ilvince in casa delper 0 - 1 e si qualifica per i ...

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il Manchester United vince in casa del Betis Siviglia per 0 - 1 e si qualifica per i ...Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, la Juve vince in casa del Friburgo per 0 - 2 e si qualifica per i quarti. InVlahovic ...Anche la Fiorentina strappa l'accesso ai quarti, in Conference League, in una partita complessa: i Viola infatti vanno sotto nel primo tempo con ildi Yesilyurt, ma riescono a trovare il ...

Decisive le reti di Vlahovic su rigore e Chiesa nel recupero che consegnano alla loro squadra l'accesso ai quarti di finale di Europa League, per il serbo anche un gol annullato per fuorigioco nel ...Dopo lo spavento del 35esimo con il gol di Yesilyurt la Fiorentina scende in cattedra e spazza via il Sivasspor grazie alle reti di Cabral Milenkovic e Castrovilli, oltre all'autogol di Goutas. I ...