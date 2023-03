(Di giovedì 16 marzo 2023) Estebanè tornato a parlare del pareggio dell’contro ilcon il passaggio del turno ai quarti di finale di UEFA Champions League. L’ex centrocampista nerazzurro ha elogiato la mentalità della squadra, a detta suadopo aver giocato unanella sfida di ritorno allo stadio Do Dragao. Di seguito le parole dell’argentino dagli studi di Sky Sport. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione-Juventus, Di Maria salta la sfida? Le sue condizioni ? CdSdi-News.it (clicca qui)-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : VIDEO - Cambiasso: «Inter maturata, con il Porto una partita logica» - - GiocoNews_it : Esteban Cambiasso a Enada Rimini: 'Sempre un'emozione incontrare i tifosi' @DomusBet GUARDA L'INTERVISTA VIDEO! ???? - sportli26181512 : Champions, Cambiasso: 'Per Inter e Milan è meglio evitare il derby nei quarti': Cambiasso commenta il pareggio dell… - 10Innamorato : RT @fcin1908it: Il Cuchu #Cambiasso sul Porto, #Lautaro, il momento dell'Inter e San Siro: 'Se è stato abbattuto Wembley...' #Fcinter1908… - paolone198423 : RT @fcin1908it: Il Cuchu #Cambiasso sul Porto, #Lautaro, il momento dell'Inter e San Siro: 'Se è stato abbattuto Wembley...' #Fcinter1908… -

Alessandro Costacurta parla del possibile derby ai quarti di finale di Champions League tra Inter e ...In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban(mercoledì, in studio, sarà presente Alessandro Del Piero). Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta ...... il match sarà visibile attraverso l'App Primedi Amazon, disponibile per i clienti Sky anche ... In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban. ...

VIDEO – Cambiasso: «Inter maturata, con il Porto una partita logica» Inter-News.it

Bagno di folla per Esteban Cambiasso, ex calciatore e campione argentino che si racconta in un'intervista video a Gioconews.it a Enada RImini 2023. A Enada Rimini 2023 vero e proprio show allo stand ...Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dopo la qualificazione dei nerazzurri ...