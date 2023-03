Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 19.35 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IN PROVINCIA DI FROSINONE UN INCIDENTE SULLA SR 155 RACCORDO DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIA FONTANA SANT’ANGELO AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’ A1 FIRENZEANCORA CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E LA A 24TERAMO IN DIREZONE NAPOLI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E L’A24 MENTRE IN CARREGGITA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E VIA APPIA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA DA SARA ...