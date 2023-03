Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 19.05 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULL’ A1 FIRENZECODE PER LAVORI TRA TIVOLI E LA A 24TERAMO IN DIREZONE NAPOLI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E L’A24 MENTRE IN CARREGGITA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E VIA TUSCOLANA CODE A TRATTI ANCHE SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI RERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DEL DIVINO AMORE E VIA APPIA INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...