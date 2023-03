Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 17.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE IN SMALTIMENTO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA PERMANGONO RALLENTAMENTI PROSEGUENDO PIU AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E LA A24TERAMO E PIU AVANTOI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA TUSCOLANA E DI VIA DELLA PISANA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E VIA APPIA INFINE PROPRIO SU VIA APPIA CODE TRA CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN ...