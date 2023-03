Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 16.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA RISOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA SU VIA SALARIE SULLA VIA DEL MARE IL TRAFFICO ORA E SCORREVOLE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DI IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE TRA VIA NOMENTANA E L’A24TERAMO PASSIAMO ALLA CARREGGITA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E VIA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DOVE AL MOMENTO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE A PARTIRE DA VIA DI MEZZO CAMMINO IN DIREZIONE OSTIA INFINE SU VIA CASSIA ‘CODE ...