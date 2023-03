Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 15:30 (Di giovedì 16 marzo 2023) UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA RACCORDO ANULARE DI Roma IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAM,ENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO PASSIAMO ALLA CARREGGITA ESTERNA DOVBE IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA VIA PONTINA E VIA APPIA CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA DOVE SEGNALIAMO UN ALTRO INCIDENTE CHE GENERA CODE ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE FUORI Roma DISAGI AL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DEL MARE PER UN SINISTRO AVVENUTO AL KM 13+800 AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VITINIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023) UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DA RACCORDO ANULARE DIIN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CASSIA E VIA SALARIA PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAM,ENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24TERAMO PASSIAMO ALLA CARREGGITA ESTERNA DOVBE IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA VIA PONTINA E VIA APPIA CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA DOVE SEGNALIAMO UN ALTRO INCIDENTE CHE GENERA CODE ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE FUORIDISAGI AL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA DEL MARE PER UN SINISTRO AVVENUTO AL KM 13+800 AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VITINIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL ...

