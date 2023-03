Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 12:30 (Di giovedì 16 marzo 2023) Viabilità DEL 16 MARZO ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PRENESTINA E A24 Roma-TERAMO IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITÀ DI VIA GENIO CIVILE, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA PISA-Roma NELLE GIORNATE CHE VANNO DAL 17 AL 19, DAL 24 AL 26 MARZO E DAL 31 MARZO AL 2 APRILE, SI EFFETTUERANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA PISA E LIVORNO PERTANTO, I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PRENESTINA E A24-TERAMO IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITÀ DI VIA GENIO CIVILE, IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA PISA-NELLE GIORNATE CHE VANNO DAL 17 AL 19, DAL 24 AL 26 MARZO E DAL 31 MARZO AL 2 APRILE, SI EFFETTUERANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA PISA E LIVORNO PERTANTO, I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E ...

