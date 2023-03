Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SULLA-FIUMICINO ORA DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI IN DIREIZONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA SULLA BRACCIANESE CLAUDIA TRA MANZIANA E BRACCIANO, è UN INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA QUI CODE PER LAVORI IN PROSSIMITà DI CIVITAVECCHIA SUD, NELLE DUE DIREZIONI RIENTRIAMO ARALLENTAMENTI PER TRAFFCO ...