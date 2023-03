Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 08:45 (Di giovedì 16 marzo 2023) Viabilità DEL 16 MARZO ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI Roma IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DA LAURENTINA A VIA DEL MARE, POI DA BUFALOTTA A TIBURTINA SITUAZIONE ANALOGA, TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA CASSIA E AURELIA, POI CODE DA PISANA A VIA DEL MARE E RALLENTAMENTI TRA APPIA E CASILINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO ALTRE CODE SULLA Roma-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA DA TIVOLI TERME A SAN BASILIO LA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DIIN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DA LAURENTINA A VIA DEL MARE, POI DA BUFALOTTA A TIBURTINA SITUAZIONE ANALOGA, TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA CASSIA E AURELIA, POI CODE DA PISANA A VIA DEL MARE E RALLENTAMENTI TRA APPIA E CASILINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO ALTRE CODE SULLA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA DA TIVOLI TERME A SAN BASILIO LA ...

Cantiere per il filobus nel sottopasso: i numeri dello scavo e l'incognita reperti in Borgo Venezia, e dalla Genovesa - Zai a Ca' di Cozzi, con innesto dal policlinico di Borgo Roma. Questo intervento, prosegue la Bisinella, "inciderà in modo pesante su una viabilità già sofferente.

Incidente a Dragona: scontro tra auto e scooter, un morto. Un altro incidente mortale a Roma. L'impatto, questa volta, intorno alle 18:30 circa di oggi, mercoledì 15 marzo, in viale dei... Alla polizia locale il compito della gestione della viabilità.

Fossano pronta a tornare 'capitale della moto': presentata la 40esima edizione del Motoraduno. Grandi protagonisti a livello di location piazza Diaz, viale Alpi e via Roma, occupate da stand di... la vicinanza dell'ente provinciale all'evento ma anche rispetto la tematica della viabilità del...