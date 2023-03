Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2023 ore 07:30 (Di giovedì 16 marzo 2023) Viabilità DEL 16 MARZO ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME DI ORE DEL MATTINO NELLO SPECIFICO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SEMPRE IN INTERNA CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZIONE CENTRO SI INTENSIFICA IL TRAFFCO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DA TOR LUPARA A COLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO CHE IERI SERA LA GALLERIA DELLA NUOVA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME DI ORE DEL MATTINO NELLO SPECIFICO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SEMPRE IN INTERNA CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZIONE CENTRO SI INTENSIFICA IL TRAFFCO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DA TOR LUPARA A COLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO CHE IERI SERA LA GALLERIA DELLA NUOVA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeppeAllegri : Due giorni consecutivi di chiusura di una galleria che più volte alla settimana, in ogni stagione, presenta problem… - sehmagazine : ?? #Cagliari, presentati i cantieri e la nuova viabilità di via Roma e viale Trieste. Alla fine dei lavori il centro… - Agenparl : ROMA. CASINI-LEONCINI (IV): VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE, BENE NOSTRI ODG APPROVATI OGGI ... - - Agenparl : Presentati i cantieri e la nuova viabilità di via Roma e viale Trieste - Comunicato ... - - Comune_Cagliari : Il Sindaco Paolo Truzzu ha illustrato, questa mattina in conferenza stampa, i dettagli dei cantieri che interessera… -

Cantiere per il filobus nel sottopasso: i numeri dello scavo e l'incognita reperti ... in Borgo Venezia, e dalla Genovesa - Zai a Ca' di Cozzi, con innesto dal policlinico di Borgo Roma ... Questo intervento, prosegue la Bisinella, "inciderà in modo pesante su una viabilità già sofferente ... Incidente a Dragona: scontro tra auto e scooter, un morto Un altro incidente mortale a Roma. L'impatto, questa volta, intorno alle 18:30 circa di oggi, mercoledì 15 marzo, in viale dei ... Alla polizia locale il compito della gestione della viabilità. ... Fossano pronta a tornare 'capitale della moto': presentata la 40esima edizione del Motoraduno Grandi protagonisti a livello di location piazza Diaz, viale Alpi e via Roma, occupate da stand di ...la vicinanza dell'ente provinciale all'evento ma anche rispetto la tematica della viabilità del ... ... in Borgo Venezia, e dalla Genovesa - Zai a Ca' di Cozzi, con innesto dal policlinico di Borgo... Questo intervento, prosegue la Bisinella, "inciderà in modo pesante su unagià sofferente ...Un altro incidente mortale a. L'impatto, questa volta, intorno alle 18:30 circa di oggi, mercoledì 15 marzo, in viale dei ... Alla polizia locale il compito della gestione della. ...Grandi protagonisti a livello di location piazza Diaz, viale Alpi e via, occupate da stand di ...la vicinanza dell'ente provinciale all'evento ma anche rispetto la tematica delladel ... Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2023 ore 11:30 ... RomaDailyNews