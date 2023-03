Via libera di Palazzo Chigi alla delega per la riforma fiscale. Ok al decreto per il Ponte sullo Stretto “salvo intese” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale. “La delega fiscale riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni 70. Le nuove regole, operative entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese“. Così il ministero dell’Economia e delle finanze in una nota. “Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all’evasione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di leggeal governo per la. “Lariscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni 70. Le nuove regole, operative entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese“. Così il ministero dell’Economia e delle finanze in una nota. “Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all’evasione ...

