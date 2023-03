Via libera alla riforma fiscale: cosa cambia. Meloni: "Svolta necessaria" (Di giovedì 16 marzo 2023) Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega sulla riforma fiscale, con l'obiettivo di «riscrivere completamente l'attuale sistema tributario varato negli anni 70» con l'obiettivo, entro 24 mesi, di «semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese». La premier, Giorgia Meloni, ha parlato di «Svolta necessaria al Paese»: ora, delineato il perimetro degli interventi, ci sono due anni di tempo per riempire di contenuti la riforma con i decreti legislativi che in nessun caso potranno causare un aumento della pressione tributaria, il che vuol ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Viadal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega sulla, con l'obiettivo di «riscrivere completamente l'attuale sistema tributario varato negli anni 70» con l'obiettivo, entro 24 mesi, di «semplificare e ridurre la pressione, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese». La premier, Giorgia, ha parlato di «al Paese»: ora, delineato il perimetro degli interventi, ci sono due anni di tempo per riempire di contenuti lacon i decreti legislativi che in nessun caso potranno causare un aumento della pressione tributaria, il che vuol ...

