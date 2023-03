Via libera a riforma fiscale e Ponte di Messina. Nuovo ok all’autonomia differenziata (Di giovedì 16 marzo 2023) Con il via libera del Consiglio dei ministri si mette ufficialmente in moto la macchina che dovrà portare nell’arco dei prossimi due anni alla completa riscrittura del sistema fiscale Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 marzo 2023) Con il viadel Consiglio dei ministri si mette ufficialmente in moto la macchina che dovrà portare nell’arco dei prossimi due anni alla completa riscrittura del sistema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Finlandia, prossimo 31° paese membro della #Nato. Il pres. turco #Erdogan annuncia che la #Turchia onore… - LaVeritaWeb : Dalla Moretti alla Picierno all’ex ministro De Castro: gli europarlamentari dem hanno dato in blocco l’ok alla dire… - LegaSalvini : ++ GOVERNO, APPROVATO DAL CDM IL DECRETO PONTE ++ Approvato il Decreto Ponte. Il Consiglio dei Ministri ha dato il… - bizcommunityit : Via libera dal Cdm alla riforma fiscale. Meloni: 'Una vera svolta per l'Italia' - Economia - FabyCony3 : RT @sweetlullaby0: ?? Via libera al Ponte sullo Stretto. Il Consiglio dei ministri nella giornata del 16 marzo ha approvato il decreto sulla… -