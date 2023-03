Via le quote cinesi o bando totale. Alta tensione Usa-Cina per TikTok (Di giovedì 16 marzo 2023) O i proprietari cinesi vendono le quote o niente TikTok negli Stati Uniti. L’ultimatum della Casa Bianca è piuttosto netto, non che la richiesta sia nuova. Il Comitato per gli investimenti esteri americano (Cfius) aveva infatti chiesto a ByteDance di cedere le azioni (il 60% è in mano a investitori internazionali, il 20% è detenuto dai dipendenti e l’altro 20% dai suoi fondatori cinesi), pena il divieto di utilizzare la piattaforma. A Washington sono preoccupati per questioni di sicurezza e di spionaggio, e cercano di limitare l’utilizzo dell’app cinese. Per evitare bandi totali, si sta trattando da quasi tre anni e la notizia, lanciata dal Wall Street Journal, sembra essere l’ultimo capitolo di un libro lunghissimo. A meno che il divieto non si scontri con problemi legali, come quelli che aveva incontrato Donald Trump ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 marzo 2023) O i proprietarivendono leo nientenegli Stati Uniti. L’ultimatum della Casa Bianca è piuttosto netto, non che la richiesta sia nuova. Il Comitato per gli investimenti esteri americano (Cfius) aveva infatti chiesto a ByteDance di cedere le azioni (il 60% è in mano a investitori internazionali, il 20% è detenuto dai dipendenti e l’altro 20% dai suoi fondatori), pena il divieto di utilizzare la piattaforma. A Washington sono preoccupati per questioni di sicurezza e di spionaggio, e cercano di limitare l’utilizzo dell’app cinese. Per evitare bandi totali, si sta trattando da quasi tre anni e la notizia, lanciata dal Wall Street Journal, sembra essere l’ultimo capitolo di un libro lunghissimo. A meno che il divieto non si scontri con problemi legali, come quelli che aveva incontrato Donald Trump ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Via libera in Cdm al decreto legge sui migranti. Fino a 30 anni per i trafficanti con più morti. Previste quote pre… - lawrence_wray : Vince Lombardi.- #quote #image Via - DrBhagyodayBJP : @narendramodi PM Modi's quotes - Praveen06624167 : PM Modi's quotes - AnneBrookeBooks : Anatole France.- #quote #image Via -