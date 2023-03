Via le canzoni da Instagram e Facebook, salta l'accordo tra Meta e Siae (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva la stagnata anche per la musica . Infatti, Meta non rinnova l'accordo con Siae e quindi via ai brani dalle piattaforme . 'Continueremo a impegnarci per accordo che soddisfi le parti'. '... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva la stagnata anche per la musica . Infatti,non rinnova l'cone quindi via ai brani dalle piattaforme . 'Continueremo a impegnarci perche soddisfi le parti'. '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabriele_rogai : Di errori Edo ne ha fatti preso pure dallo stress e dai litigi certe volte per cavolate l ha capito pure anto da qu… - discoradioIT : Via le canzoni da #Instagram e #Facebook, salta l'accordo tra Meta e Siae - ItaliaStartUp_ : Via le canzoni da Instagram e Facebook, salta l'accordo tra Meta e Siae - - antoniorosato72 : Via le canzoni da Instagram e Facebook, salta l'accordo tra Meta e Siae. :Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare… - mako_inpigiama : Ok via di scommesse: Con quale canzone aprirà il concerto Taylor? Secondo me Lavander Haze e per seconda Anti-He… -