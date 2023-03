Via la musica italiana da Facebook e Instagram: salta l’accordo tra Meta e Siae. Mogol: “Non è una battaglia che perderemo” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Questa è una battaglia giusta. Quella che facciamo noi dico, ed è una battaglia che riguarda anche voi giornalisti, se pubblicano gli articoli e non vi danno i soldi? Con i diritti accade lo stesso. Io l’ho portata avanti questa battaglia sacra. Il copyright è stato approvato al Senato e alla Camera ed è fermo ai decreti attuativi da otto mesi. È tutto fermo non riusciamo a capire il perché. Non sarà comunque una battaglia che perderemo”, parole di Mogol, presidente onorario Siae, dette a FQMagazine durante la presentazione alla stampa del nuovo disco con Lavezzi “Capolavori nascosti”. Il tema? Il mancato accordo tra Meta e Siae, non cosa di poco conto. “Loro sono restii a pagare qualcosa agli autori che vivono grazie ai diritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Questa è unagiusta. Quella che facciamo noi dico, ed è unache riguarda anche voi giornalisti, se pubblicano gli articoli e non vi danno i soldi? Con i diritti accade lo stesso. Io l’ho portata avanti questasacra. Il copyright è stato approvato al Senato e alla Camera ed è fermo ai decreti attuativi da otto mesi. È tutto fermo non riusciamo a capire il perché. Non sarà comunque unache”, parole di, presidente onorario, dette a FQMagazine durante la presentazione alla stampa del nuovo disco con Lavezzi “Capolavori nascosti”. Il tema? Il mancato accordo tra, non cosa di poco conto. “Loro sono restii a pagare qualcosa agli autori che vivono grazie ai diritti ...

