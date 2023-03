Via al blocco di reel Facebook e storie Instagram con musica per mancato accordo SIAE dal 16 marzo (Di giovedì 16 marzo 2023) Un vero e proprio terremoto in atto sui social quello di queste ore. Il blocco di reel Facebook e storie Instagram con musica è dietro l’angolo, a causa dl mancato accordo di Meta con la SIAE, appena annunciato oggi 16 marzo. La notizia è di quelle che cambierà completamente il volto e l’esperienza sui due social network, di gran lungo i più utilizzati nel nostro paese. L’annuncio Perché mai dovremmo assistere al blocco di reel Facebook e storie Instagram che contengono musica da oggi 16 marzo? Il motivo è presto detto. Meta ha annunciato di non essere riuscita a rinnovare il suo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Un vero e proprio terremoto in atto sui social quello di queste ore. Ildiconè dietro l’angolo, a causa dldi Meta con la, appena annunciato oggi 16. La notizia è di quelle che cambierà completamente il volto e l’esperienza sui due social network, di gran lungo i più utilizzati nel nostro paese. L’annuncio Perché mai dovremmo assistere aldiche contengonoda oggi 16? Il motivo è presto detto. Meta ha annunciato di non essere riuscita a rinnovare il suo ...

