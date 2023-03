Via acquisisce Citymapper per espandere la sua piattaforma di Tecnologia per il Trasporto TransitTech

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Questa acquisizione è un passo fondamentale per Via, che permetterà di portare avanti la sua visione di creare il sistema operativo per tutti gli aspetti della mobilità pubblica NEW-YORK, 16 marzo 2023/PRNewswire/Via, leader mondiale nel settore, ha annunciato oggi l'acquisizione di, la principale applicazione per la pianificazione dei viaggi e dei trasporti pubblici basata nel Regno Unito . A seguito del recente round di finanziamento di Via, l'acquisizione diaccelera la visione di Via di creare un'infrastruttura digitale end-to-end per i sistemi dipubblico. Oltre al software di Via che consente alle città e alle agenzie dipubblico di pianificare e gestire in modo efficiente le loro reti,permette agli utenti del ...