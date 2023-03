(Di giovedì 16 marzo 2023) Summit afradurante la spedizione in Champions League del club nerazzurro. Nella città lusitana è avvenuto undi mercato con treinpiù Brozovic SUMMIT ?di mercato amartedì tra. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Sport. Nella città lusitana, dove i nerazzurri hanno raccolto la qualificazione ai quarti di Champions League, è avvenuto un incontro di mercato. Tre iinper l’: Franck Kessié, Jordi Alba e Samuel Umtiti. In mezzo l’Marcelo Brozovic. L’ivoriano piace ai nerazzurri che potrebbero riportarlo in Italia con il croato, che uscirà in estate, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Vertice Inter-Barcellona a Porto: in ballo 3 nomi e incastro Brozovic! - internewsit : Vertice Inter-Barcellona a Porto: in ballo 3 nomi e incastro Brozovic! - - GianmarcoDaria : ?? Andrea Catellani, attualmente responsabile del settore giovanile della Spal, è in pole per sostituire Roberto Sam… - ElPrincipe22__ : RT @marifcinter: FCIN1908 / Inter, Catellani in pole per il post-Samaden: vertice già a Porto. Sondato anche Tarantino, Castellazzi resta a… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: FCIN1908 / Inter, Catellani in pole per il post-Samaden: vertice già a Porto. Sondato anche Tarantino, Castellazzi resta a… -

L'Ad Marotta era stato chiaro la scorsa estate: l'deve lottare per ilin Italia e partire per vincere il campionato. Le cose invece sono andare diversamente rispetto alla Champions, con ...Aldella Bce sono divisi: alzare i tassi di 50 punti base o solo di 25 • Domani ... Si passa da 64 a 104 partite (con un aumento dei proventi economici) • Champions, Porto -è ...Se per ilappare già un po' scontato il verdetto finale, non è certo così per tutte le ... che nonostante abbia strappato punti preziosi ae Juventus, tra le altre, non ha ottenuto punti ...

Vertice Inter-Barcellona a Porto: in ballo 3 nomi e incastro Brozovic! Inter-News.it

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, c'è già stato un vertice tra i dirigenti dell'Inter e lo stesso Catellani durante la trasferta di Porto. L'altro nome caldo, quello di Angelo Castellazzi, ha ...L’Ad Marotta era stato chiaro la scorsa estate: l’Inter deve lottare per il vertice in Italia e partire per vincere il campionato. Le cose invece sono andare diversamente rispetto alla Champions, con ...