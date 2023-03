Verso Inter-Juventus, sabato alle 12:30 la conferenza stampa di Simone Inzaghi (Di giovedì 16 marzo 2023) sabato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus Torna subito in campo l’Inter che domanica ospiterà la Juventus nella ventisettesima giornata della Serie A. sabato Simone Inzaghi presenterà la sfida nella consueta conferenza stampa pre partita: l’allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 12:30. “L’Inter tornerà in campo domenica 19 marzo per la ventisettesima giornata di Serie A: l’appuntamento è allo stadio Giuseppe Meazza alle 20:45 per la sfida contro la Juventus. Alla vigilia ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)inalla vigilia diTorna subito in campo l’che domanica ospiterà lanella ventisettesima giornata della Serie A.presenterà la sfida nella consuetapre partita: l’natore nerazzurro risponderàdomande dei giornalisti a partire dore 12:30. “L’tornerà in campo domenica 19 marzo per la ventisettesima giornata di Serie A: l’appuntamento è allo stadio Giuseppe Meazza20:45 per la sfida contro la. Alla vigilia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Venerdì alle 12 scopriremo le avversarie delle italiane in @ChampionsLeague, ma quali sono le squadre da evitare?… - fcin1908it : Verso Inter-Juventus: sabato alle 12.30 la conferenza di Inzaghi - NerazzurriamoP : RT @Ste_Ferrero: @wazzaCN Grazie mille! Rutto ma non lo faccio vedere, quest'analisi è quasi una scusa verso Inzaghi che ho insultato molto… - Ste_Ferrero : @wazzaCN Grazie mille! Rutto ma non lo faccio vedere, quest'analisi è quasi una scusa verso Inzaghi che ho insultat… - milansette : Champions dopo il turno di Pasqua: Milan, Napoli e Inter verso l'anticipo -