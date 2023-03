Verso Friburgo-Juventus LIVE: novità di formazione. Allegri: 'Ecco cosa dobbiamo fare per passare' (Di giovedì 16 marzo 2023) Giornata importante per la Juventus, che sfida il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri partono con il... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023) Giornata importante per la, che sfida ilnel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri partono con il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : #DiMaria non è al top, panchina col Friburgo: gestione con sguardo verso i quarti di Europa League ?? [?… - tuttosport : ?? 'IL -15 SARA' TOLTO' ??? La prima pagina di #TuttoSport di giovedì 9 marzo ?? Parliamo di: #Milan vittorioso con il… - Fprime86 : RT @GoalItalia: #DiMaria non è al top, panchina col Friburgo: gestione con sguardo verso i quarti di Europa League ?? [?@romeoagresti ] ht… - Maurizio8790 : @PeppinInter Non ancora. Vola verso Friburgo per una pioggia dorata. - Elpavo271267 : RT @GoalItalia: #DiMaria non è al top, panchina col Friburgo: gestione con sguardo verso i quarti di Europa League ?? [?@romeoagresti ] ht… -