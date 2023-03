Verona: Ngonge verso il ritorno in campo, in dubbio Hien (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Verona al lavoro per la sfida contro la Sampdoria: Zaffaroni recupera Ngonge, che rientra nelle rotazioni, mentre rimane in dubbio Hien Il Verona è al lavoro per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da L’Arena, la buona notizia per Zaffaroni sarebbe il rientro in gruppo di Ngonge, che si candida ad una maglia da titolare. Discorso diverso invece per quanto riguarda Hien, fresco di convocazione con la Svezia, che rimane in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilal lavoro per la sfida contro la Sampdoria: Zaffaroni recupera, che rientra nelle rotazioni, mentre rimane inIlè al lavoro per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da L’Arena, la buona notizia per Zaffaroni sarebbe il rientro in gruppo di, che si candida ad una maglia da titolare. Discorso diinvece per quanto riguarda, fresco di convocazione con la Svezia, che rimane in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

