Verdi e strategiche Ecco il piano della Commissione per le industrie europee

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ursula von der Leyen l’aveva preannunciato a Davos, e oggi (giovedì 16 marzo) siamo arrivati al dunque: con l’attesissima presentazione del Net Zero Industry Act e del Critical Raw Materials Act, laeuropea ha ufficialmente dato il via il suoper stimolare l’industria europea delle tecnologie, proteggere le proprie catene di approvvigionamento e rispondere ai sussidi, specie quelli statunitensi e cinesi, che minacciano la competitività degli europei. La mossa arriva a valle delle riforme appena approvate per consentire agli Stati Ue di eguagliare i sussidi di Paesi terzi, in un perimetro tecnologico ben definito. E se c’è chi condanna la tendenza dirigista, c’è anche chi evidenzia la sua necessità. “Se vogliamo raggiungere la neutralità climatica, come previsto per il 2050, e se vogliamo sfruttare tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : L’Unione europea elimina il nucleare dall’elenco delle tecnologie verdi strategiche - sole24ore : ?? L’energia nucleare è stata stralciata dall’elenco delle tecnologie verdi strategiche per l’industria Ue. Il soste… - ArchimedAntonio : @KersevanRoberto nel frattempo l'energia nucleare è stata stralciata dall’elenco delle tecnologie verdi strategiche… - paolochirdo75 : RT @m_spagna: E mó chi glielo dice a #calenda che voleva militarizzare aeree urbane per costruire, 10-20-30 centrali nucleari? Tutti quegli… - andago3 : RT @sole24ore: L’Unione europea elimina il nucleare dall’elenco delle tecnologie verdi strategiche -

... oltre a un elenco aggiornato di materie prime critiche, la legge individua un elenco di materie prime, fondamentali per le tecnologie importanti per le ambizionie digitali dell'...... che si è concentrato sui mega incentivi americani nel campo delle tecnologiee sulle ... Come tutti sapete, oggi l'Ue dipende fortemente da alcuni Paesi terzi per queste materie prime. ...... che punta ad aumentare la produzione europea di tecnologie green considerate, allentando le regole sugli aiuti di Stato e potenziando i sussidi. È la risposta all'Inflation ...

Verdi e strategiche. Ecco il piano della Commissione per le industrie ... Formiche.net

La Ue dice no al nucleare di nuova generazione e lo elimina dalle tecnologie green. Nella bozza che in queste ore è sul tavolo della commissione sparisce l'atomo. L'energia nucleare è stata stralciata ...BRUXELLES - L'energia nucleare è stata stralciata dall'elenco delle tecnologie verdi strategiche per l'industria Ue. E' quanto risulta da una nuova bozza del Net-Zero Industry Act, di cui l'ANSA ha pr ...