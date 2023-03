Vera Gemma: “Per i miei ingrassare era peggio dell’eroina, l’estetica era un’ossessione tanto che mia madre mi fece rifare il naso (Di giovedì 16 marzo 2023) “Per i miei l’estetica era una Vera e propria ossessione, era proibito ingrassare, meglio allora diventare dipendenti dell’eroina“. È una confessione liberatoria quella fatta da Vera Gemma, l’attrice figlia di Giuliano Gemma (scomparso nel 2013, ndr) impegnata in questi giorni nella presentazione di ‘Vera‘, il film diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel che ha vinto il Premio come Miglior Attrice e Migliore Regia nella sezione Orizzonti alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola – che la vede vestire i panni della protagonista – è il racconto di un’attrice, una sorta di autobiografia, che vive all’ombra di un padre carismatico, ne eredita il look western con cappelli coloratissimi da cow-girl. Vive relazioni superficiali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Per iera unae propria ossessione, era proibito, meglio allora diventare dipendenti“. È una confessione liberatoria quella fatta da, l’attrice figlia di Giuliano(scomparso nel 2013, ndr) impegnata in questi giorni nella presentazione di ‘‘, il film diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel che ha vinto il Premio come Miglior Attrice e Migliore Regia nella sezione Orizzonti alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola – che la vede vestire i panni della protagonista – è il racconto di un’attrice, una sorta di autobiografia, che vive all’ombra di un padre carismatico, ne eredita il look western con cappelli coloratissimi da cow-girl. Vive relazioni superficiali e ...

