VENINI racconta i suoi primi cento anni in un raffinato volume fotografico da collezione

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – «La magia del vetro» è un viaggio nella Fornace di Murano, simbolo di eccellenza, tradizione e creatività. Suddiviso per temi e corredato da contenuti speciali, immagini d’archivio e firme illustri, è edito da Rizzoli e realizzato con il supporto di Intesa Sanpaolo, partner esclusivo del progetto. In libreria a partire da metà marzo. Murano, 16 Marzo 2023 –come simbolo di una storia centenaria,come emblema di incantesimo, colore, poesia.come realtà del Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo.come progetto imprenditoriale e di famiglia incentrato sulla bellezza.come fucina creativa e artigianale senza eguali, fondata nel 1921 da Paoloe Giacomo Cappellin, oggi parte del gruppo Damiani. Tutto ...

... detti "Nibbio", catturano l'aggressore in una strada poco lontano, via. Lui, senza ... "Eravamo tutti affacciati alle finestre -una residente italiana sui cinquant'anni che si muove con ...Nell'eccesso non troviamo mai il vero significato dell'esistenza'Anna Toffanello , ... Paolo, Fulvio Bianconi, la famiglia Barovier e Seguso e tanti altri)' - afferma Anna. Qualche ...... detti "Nibbio", catturano l'aggressore in una strada poco lontano, via. Lui, senza ... "Eravamo tutti affacciati alle finestre -una residente italiana sui cinquant'anni che si muove con ...

VENINI racconta i suoi primi cento anni in un raffinato volume ... Adnkronos

A Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia va in scena una mostra unica nel suo genere: arte, design e moda di un preciso decennio del nostro Paese si incontrano dando vita a un affresco dalle tinte nost ...Milano, stazione Centrale. Un rapinatore, in zona stazione ha colpito con un taglierino i passanti, ferendone quattro e mandndone uno grave in codice rosso all’ospedale. Bloccato dalla Polizia di Stat ...