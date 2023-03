Venezia 80, Biennale “Final Cut In Venice”: online la call dell’undicesima edizione (Di giovedì 16 marzo 2023) Viene lanciato oggi, sul sito web della Biennale di Venezia, il bando dell’11esima edizione del workshop Final Cut in Venice, che avrà luogo dal 3 al 5 settembre nell’ambito del Venice Production Bridge della 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica (Lido di Venezia, 30 agosto – 9 settembre). Dal 2013 Final Cut in Venice fornisce un aiuto concreto al completamento di film di qualità provenienti dall’Africa, nonché da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria, che ha rappresentato una fucina di talenti e premi. L’11esima edizione di Final Cut in Venice consisterà in tre giornate di lavoro (dal 3 al 5 settembre) in cui fino a 6 film selezionati in copia lavoro sono ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Viene lanciato oggi, sul sito web delladi, il bando dell’11esimadel workshopCut in, che avrà luogo dal 3 al 5 settembre nell’ambito delProduction Bridge della 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica (Lido di, 30 agosto – 9 settembre). Dal 2013Cut infornisce un aiuto concreto al completamento di film di qualità provenienti dall’Africa, nonché da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria, che ha rappresentato una fucina di talenti e premi. L’11esimadiCut inconsisterà in tre giornate di lavoro (dal 3 al 5 settembre) in cui fino a 6 film selezionati in copia lavoro sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aeloon2 : @Pifster73 @LellaPasto @sono_francesca @flaviafratello Beh se è per questo alla biennale di Venezia si aono visti a… - iltirreno : Mariasole Ciarla ha 17 anni e frequenta il liceo artistico: la sua opera è stata selezionata per la Biennale di Ven… - ShotOfWhisky : Notizia interessante per addetti e appassionati d'arte contemporanea. Per la prima volta, il Benin ha annunciato ch… - 3DesignFabLab : Il Padiglione dell’Estonia alla Biennale 2023, Salizada Streta 96, Venezia - adrianabiffis : RT @cagliariturismo: La Galleria Comunale d'Arte di Cagliari ospita la toccante scultura intitolata 'La madre dell'ucciso'. Realizzata dall… -