Venerdì 17 marzo arriva la raccolta “Capolavori nascosti” di Mogol e Mario Lavezzi (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma. «É la qualità che in questo momento non è tanto considerata da chi sceglie le canzoni per diffonderle e sono molto orgoglioso di questa sfida complessa e difficile». Lo ha fatto notare Mogol alla vigilia della pubblicazione della raccolta “Capolavori nascosti” in uscita il 17 marzo per Nar International Artist First, realizzata insieme a Mario Lavezzi con cui continua a scrivere Capolavori, a volte “nascosti”, appunto. «Sono canzoni che conoscono pochissimi perché senza promozione non hanno avuto successo anche se avessero grandi interpreti – ha rivelato il maestro – Lavezzi l’ho conosciuto quando avevo appena scritto “29 settembre” ed ho lavorato con lui nel 1968 su “Il primo giorno di primavera” affidata poi ai ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma. «É la qualità che in questo momento non è tanto considerata da chi sceglie le canzoni per diffonderle e sono molto orgoglioso di questa sfida complessa e difficile». Lo ha fatto notarealla vigilia della pubblicazione della” in uscita il 17per Nar International Artist First, realizzata insieme acon cui continua a scrivere, a volte “”, appunto. «Sono canzoni che conoscono pochissimi perché senza promozione non hanno avuto successo anche se avessero grandi interpreti – ha rivelato il maestro –l’ho conosciuto quando avevo appena scritto “29 settembre” ed ho lavorato con lui nel 1968 su “Il primo giorno di primavera” affidata poi ai ...

